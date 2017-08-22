﻿ Посол США в Казахстане поразил знанием казахского языка

Посол США в Казахстане поразил знанием казахского языка

Автор:
Посол США в Казахстане поразил знанием казахского языка

Присутствующих на первом чемпионате мира по игре кокпар в Астане поразило, как посол США в Казахстане поздравил страну с проведением соревнований на казахском языке, сообщает sputniknews.kz.

"Выражаю огромную благодарность за то, что вы с особой теплотой встретили в Казахстане команду из США", - отметил Джордж Крол.

"Когда я только начал учить казахский, было сложно. Сейчас проще. Это красивый и прекрасный язык. Я рад, что могу разговаривать на нем. Хоть я и не казах, но меня привлекает его звучание", - сказал посол. Речь Крола вызвала шквал оваций.

Господин Крол признался, что был бы рад помолодеть и сразиться с соперниками на ипподроме.

"Эх, вот был бы я моложе! Я сам наездник неплохой, но староват для кокпара", - вздохнул посол.

Джордж Крол сказал, что очень гордится американскими ковбоями, которые представляют звездно-полосатый флаг на чемпионате мира.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.08.2017, 11:14
  
Уголовные дела в Казахстане перейдут в электронный формат
22.08.2017, 10:46
  
Назарбаев призывает казахстанцев отдыхать на родине
22.08.2017, 10:09
  
В Казахстане должны определить 100 достойных имен
22.08.2017, 10:11
  
Зачем казахстанцам переходить на латиницу
21.08.2017, 16:50
  
США приостанавят выдачу неиммиграционных виз по всей России 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Врачи перепутали умерших младенцев в Шымкенте
В Актобе на сутки отключат холодную воду 1
Уголовные дела в Казахстане перейдут в электронный формат
Назарбаев призывает казахстанцев отдыхать на родине
1736 раз актюбинцы нарушили ПДД за четыре дня
Kaspi Red в Актобе
В Казахстане должны определить 100 достойных имен
В Шымкенте больше не будут отстреливать бродячих животных
Дмитрий Баландин принес Казахстану третью медаль Универсиады-2017
Более 20 туристов пострадали в аварии в Анталье