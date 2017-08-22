﻿ Дмитрий Баландин принес Казахстану третью медаль Универсиады-2017

Дмитрий Баландин принес Казахстану третью медаль Универсиады-2017

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Дмитрий Баландин принес Казахстану третью медаль Универсиады-2017

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завоевал бронзовую медаль на Универсиаде-2017, передает Vesti.kz.

Казахстанский пловец начал свое выступление на летней Универсиаде с третьего места. В финальном заплыве на 100 метров брассом он уступил всего две сотых победителю, показав на финише 1 минуту 17 сотых.

Победу же праздновали Илья Шиманович из Беларуси и американец Эндрю Уилсон, преодолевшие дистанцию за одинаковое время - 1 минута 15 сотых.

Завтра Баландин примет участие в соревнованиях на своей «золотой» дистанции 200 метров.

На прошлой Универсиаде в 2015 году пловец завоевал две награды: золотую медаль (100 метров брассом) и «бронзу» (50 метров брассом).

Напомним, что сегодня сборная Казахстана отметилась первой золотой медалью. Тяжелоатлет Альберт Линдер победил в весовой категории до 69 килограммов, установив два рекорда Универсиады. Ранее «бронзу» завоевал другой штангист - Арли Чонтей.

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