﻿ Отец трехлетней Миланы не может доказать свое отцовство

Сейчас девочка находится в Центре адаптации несовершеннолетних.

«Родители девочки не заключали официального брака. Девочка записана на имя матери. Мать должна будет подтвердить отцовство. Ее поиски в сейчас продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Сообщается также, что мужчина потерял документы, удостоверяющие личность. И теперь полицейские помогают ему их восстановить.

10 августа около часа ночи в районе кольцевой дороги по проспекту Кабанбай батыра была найдена девочка, а 17 августа полиция нашла отца брошенной ночью на улице 3-летней Миланы.