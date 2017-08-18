﻿ Казахстанцев нет среди пострадавших при теракте в Барселоне

Об этом сообщили в МИД РК Ануар Жайнаков.
Граждан Казахстана не было среди пострадавших при теракте в Барселоне, рассказали в пресс-службе МИД РК.
"Консульство Казахстана в Барселоне находится в тесном контакте с местной полицией и продолжает работу по выяснению необходимых данных", - сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.
Жайнаков отметил, что пока это только предварительные данные.
Напомним, 17 августа автомобиль въехал в толпу людей в центре Барселоны. В результате трагедии погибли 13 человек, число пострадавших превысило 100. Среди них есть граждане 24 стран.
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