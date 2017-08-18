﻿ В Актобе пройдет парад невест

В Актобе пройдет парад невест

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В Актобе пройдет парад невест

8 сентября в Актобе пройдёт парад невест. Организаторы призывают всех девушек вне зависимости от возраста и семейного положения готовить свадебные платья, сообщает "Диапазон".

Парад невест приурочен ко дню семьи Казахстана. Участие в конкурсе бесплатно. Сбор участников состоится 8 сентября в 18.00 у областного акимата. Победители получат памятные призы.

Участниц ждет профессиональная фотосессия, внимание СМИ, а так же всех жителей города. Кортеж из нескольких автомобилей, проедет по центральному проспекту Абулхаир-хана до парка первого президента.

Для участия в параде необходимо заполнить заявку по ул. Молдагулова 3 А (10 этажный дом, около 5 моста , офис Шанырак центр) или позвонить по телефону 8 702 771 88 88.

Регистрация пройдет до 5 сентября.

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