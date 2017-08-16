﻿ Колбасу "с ДНК человека" ищут на прилавках Актюбинской области

Чиновники от здравоохранения прокомментировали информацию о "человеческой ДНК" в колбасе, продаваемой в Актюбинской области.

Информацию о российской колбасе, содержащей в себе следы человеческого ДНК, прокомментировали в департаменте охраны общественного здоровья Актюбинской области, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее в соцсетях начали распространяться фото некого документа из Актюбинской области, согласно которому в колбасе российской фирмы якобы были обнаружены "следовые количества ДНК человека". В связи с этим предпринимателей просили не допустить оборота данной колбасы.

Как сообщила замглавы департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Гулбану Даулетова, департамент проводит мониторинг регионального рынка.

"Ведется работа с розничными и оптовыми поставщиками по установлению факта реализации колбасных изделий двух наименований производства "Мортадель" из РФ. В случае выявления она будет отозвана из оборота и направлена на лабораторную экспертизу для установления соответствия требованиям техрегламентов Таможенного Союза", - заявила Даулентова.

По ее сведениям, пока информация о выявлении их в торговой сети не поступала.

Ранее вице-президент российской компании "Мортадель" Эльвира Агурбаш рассказала СМИ, что подобное обвинение было спланированной акцией и было нужно для того, чтобы испортить имидж фирмы. Агурбаш отметила, что для рядового гражданина фраза "найдена ДНК человека" звучит как "человеческое мясо найдено в колбасе". Вместе с тем, ДНК человека остается при любом прикосновении человека к чему-либо, поэтому нет ничего удивительного в обнаружении ДНК человека в продукции завода. Она заявила, что экспертиза оказалась ложной, а СМИ сообщившие об анализе уже принесли извинения.