﻿ Элитные дома и земельные участки Тулешова передали акимату Шымкента

Восемь земельных участков и четыре коттеджа осужденного олигарха Тохтара Тулешова решением суда перешли в собственность акимата Шымкента.

Об этом телеканалу "Астана" сообщила пресс-секретарь акимата Айгерим Жумагулова.

По ее данным, в настоящее время в суде решается вопрос передачи властям города еще одного конфискованного объекта Тулешова. Речь идет о Дворце культуры "Фосфорник".

В будущем на пустых участках, принадлежавших бывшему "пивному королю", планируется возвести многоэтажные дома. В акимате заверили, что один из коттеджей экс-бизнесмена подлежит сносу. Два дома сейчас на балансе отдела образования. Чиновники хотят открыть в них школу искусств. А вот с элитным особняком семья Тулешова пока не желает расставаться.

"Один коттедж семья еще не освободила. Поданы документы для выселения. А касательно Дворца "Фосфорник" судебные разбирательства еще идут, не закончены. Как только будут закончены, мы об этом тоже скажем", - сообщила Жумагулова.