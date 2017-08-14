﻿ В Актобе ожидается гроза

В Актобе ожидается гроза

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В Актобе ожидается гроза

Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 м/с, передает "Диапазон".

С прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, на западе, северо-западе ночью и утром туман, сообщает РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области местами гроза, ветер 18 м/с. Температура воздуха составит 21..24 градусов тепла днем, и 15..18 ночью.

В Кызылординской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области местами гроза, возможен град, шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами гроза, возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами гроза, ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью местами гроза, туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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