﻿ ​В Актобе устанавливают отцовство по волосам и ногтям ребенка

Для обследования используют разные биоматериалы родителей и ребенка: образцы крови, слюны, волос, ногтей.
Об этом «Диапазону», - рассказала Рита Нуртигенова, руководитель молекулярного регенетического отделения Центра судэкспертиз по Актюбинской области.
Здесь проводят генетические исследования для установления отцовства и материнства. Результаты готовятся в срок до 20 дней, могут быть выданы и раньше. Спорящим родителям придется отдать за услугу более 40 тысяч тенге. Раньше для экспертиз актюбинцы ездили в Атырау и Астану.
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