﻿ Сельчане Западно-Казахстанской области терпят убытки из-за неизвестной инфекции у скота

Полтора месяца жители поселка Махамбет Западно-Казахстанской области не могут продать мясо и молоко из-за неизвестной инфекции, передает КТК.
Сначала коровы перестали есть и пить, затем на теле животных обнаружили язвы, опухоли и шишки. Пока специалисты лишь предполагают, что это нодулярный дерматит. Но точный диагноз ветеринары все еще не поставили.
"Эта болезнь проникает во внутренние органы, мясо покрывается какой-то слизью. Даже в приемных пунктах не берут это мясо, потому что говорят, по 300 тенге даже берут, колбасный цех даже не принимает это мясо, негодное потому что. Мясо теряет свойство. Как будто в какой-то кислоте растворяется", - сообщил житель поселка Махамбет Асылбек Камиев.
Люди рассчитывают на компенсацию, но все зависит от точного диагноза.
"Возмещение будет только в том случае, если в данном населенном пункте будет объявлен карантин. А карантин будет объявляться только после подтверждения лабораторных исследований", - рассказал директор ГКП "Ветеринарная станция" Зеленовского района Ринат Искендиров.
Сельчане уже тратят большие деньги на лекарства и опасаются, что вскоре может начаться массовый падеж скота.
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