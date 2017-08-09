﻿ ​Казахстанцы смогут зарегистрировать отказ или согласие на посмертное донорство

​Казахстанцы смогут зарегистрировать отказ или согласие на посмертное донорство

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​Казахстанцы смогут зарегистрировать отказ или согласие на посмертное донорство

Электронный портал, где граждане смогут дать согласие на посмертное донорство или же, наоборот, отказаться от этого, вскоре появится в РК. О таких планах сообщила координатор по трансплантации АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Сауле Шайсултанова на пресс-конференции, посвященной пятилетию со дня проведения первой операции по пересадке донорского сердца, передает Today.kz.

"Сейчас готовится информационный портал. То есть на электронной базе, как в системе Egov, мы сможем зарегистрировать свое отношение к посмертному донорству. Вообще запуск планировался в начале 2017 года, но немного затянулся по техническим причинам", - заявила спикер.

Проектом по созданию портала занимаются в Министерстве здравоохранения РК.

Шайсултанова проинформировала, что сейчас казахстанцы могут дать согласие либо отказ от посмертного донорства в поликлиниках, где их решение будет зарегистрировано. Отметим, что согласно действующей "презумпции согласия", медики могут изъять органы умершего человека, в случае если при жизни он не оставил официального отказа.

Координатор по трансплантации "ННКЦ" призвала всех граждан не бояться донорства в любой форме. Говоря о преобладающем числе родственных трансплантаций над трупными, она заявила, что ситуация в РК должна складываться в обратном соотношении, как это распространено в развитых странах.

"У нас тоже должно быть в стране такое соотношение. Один посмертный донор может спасти от четырех до семи человек. Легкие и сердце мы не можем взять у здоровых людей, только трупное донорство", - пояснила Шайсултанова.

Сейчас в очереди на пересадку органов находятся более пяти тысяч казахстанцев, из них около 200 ожидают трансплантацию сердца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане с 2012 года проведено уже более 1 100 трансплантаций органов, а около 100 человек стали посмертными донорами.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя ферзя
ферзя
 У кого нет навыков или компа. А в районах где нет и интернета - будут донорами? 
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09.08.2017, 12:59
фото пользователя alexstar007
alexstar007
Официальная медицина, навязанная правящим классом паразитов является ложной и предназначена для обслуживания биороботов... Пересаженный орган несет код ДНК хозяина и сохраняет связь с его душой, что плохо для обоих. Ибо главное в жизни - найти и осознать свою индивидуальность... Однако у элиты свои планы...поэтому эти программы по гибридизации и вакцинации... им нужны биороботы без души...мир киборгов... Пора всем просыпаться и осознавать, в каком мире вы живете...
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09.08.2017, 13:14
фото пользователя Legolas
Legolas
И всё равно я считаю, что в этом деле более гуманный и правильный подход - это "презумпция не согласия"...
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09.08.2017, 13:17
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