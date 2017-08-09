﻿ Пассажир злополучного рейса SCAT рассказал подробности полета

Бизнесмен, летевший рейсом DV 704 авиакомпании SCAT из Астаны в Алматы, рассказал, что происходило на борту, когда сбросились кислородные маски.

Очередное ЧП произошло с самолетом авиакомпании SCAT. Десятки пассажиров, вылетевших вчера рейсом DV 704 из Астаны в Алматы, натерпелись страху на всю оставшуюся жизнь. Прямо во время полета у "Боинга" случилась поломка, и в салоне вылетели кислородные маски, что вызвало настоящий шок у людей. Пилоты были вынуждены вернуть лайнер в Астану, пишет газета "Время".

О том, что SCAT снова допустил чрезвычайное происшествие, стало известно сразу после аварийной посадки самолета.

Социальные сети наполнились отзывами пассажиров, переживших сильнейший стресс. Появилось даже видео, снятое на борту самолета: напряженные лица в кислородных масках, между рядами ходят стюардессы и объясняют, как правильно их надевать. На другом видео пассажиры радостно загружаются в автобус столичного аэропорта. Надо выпить за второе рождение! - звучит чей-то призыв. Мужчина в кепке объясняет: Я сразу внуков вспомнил - у меня их двое, они здесь, в Астане. Я тоже внуков вспомнил, - отвечает ему человек за кадром. - Только у меня их еще нет! Общий нервный смех - люди радуются, что все закончилось хорошо.

Что же произошло на борту авиакомпании SCAT рассказал предприниматель Нуркен Мусабаев, летевший рейсом DV 704.

"Взлетели, вроде нормально все было, набирали высоту, - вспоминает очевидец. - А потом сбросились кислородные маски, и где-то минуты через 3-4 нам сказали о том, что мы возвращаемся в аэропорт Астаны. Потом выступил сам командир воздушного судна и сказал, что возникли какие-то проблемы, как я понял, при выходе на эшелон и ему пришлось снижаться. Мы уже летели где-то минут 30, когда все это началось, а потом очень долго возвращались в аэропорт Астаны. Взлетели где-то в 9.10, а вернулись в 10.20.", - сказал Мусабаев.

- Как пассажиры отреагировали на маски и объявление командира?

- Кто-то начал плакать, кто-то - молиться, кто-то крестился. Как это всегда бывает в таких случаях... Да я сам чуть не об...ся! Девушка, сидевшая рядом со мной, рыдала. Еще одна соседка переживала. Нас еще трясло, и это добавляло жуткого воображения. Позже самолет выровнялся и летел довольно спокойно. Все успокоились, дети затихли.

В аэропорту Астаны вас встречали представители авиакомпании, чтобы объяснить ситуацию?

- Возможно, они что-то и говорили, но меня интересовало, когда мы все-таки полетим в Алматы. Я был спокоен: два раза подряд одно и то же не может случиться! Мужчины в аэропорту очень долго ругались, просили, чтобы им вернули деньги. Еще я обратил внимание, что многие пассажиры отказались лететь повторным рейсом - человек 30 точно не было. Девушка, плакавшая в соседнем кресле, не полетела, парень-сосед тоже отказался.

- В дальнейшем вы будете пользоваться услугами данной авиакомпании?

- Конечно. Я проблем не вижу. Никто не знает, как жизнь сложится, может, кирпич на голову упадет... Люди на машинах бьются насмерть... С другой стороны, это опыт. Уже знаешь, как себя вести, ждешь официальной информации. Там ведь как было? Стюарды готовились раздавать еду - и тут выпали кислородные маски, уши стало закладывать. Нам объяснили: самолет начал резко снижаться, но волноваться не надо. Все надели маски и ждали, что скажет командир корабля. Паника была минут десять - покричали, поплакали, потом успокоились.

А в аэропорту люди уже откровенно радовались тому, что все закончилось хорошо. Видел, что кто-то достал бутылку, начал всех угощать, за второй день рождения пить. На борту были иностранцы из Доминиканской Республики - вот они своих чувств не скрывали!

Начальник отдела по связям с общественностью авиакомпании SCAT Виктория Старожилова прокомментировала инцидент.

- Какова первоначальная причина инцидента, в связи с чем командир корабля принял решение вернуться в аэропорт вылета?

- В ситуации нет первоначальной или последующей причины, причиной разворота рейса стало решение командира экипажа развернуть борт в связи с тем, что сработала индикация неустойчивой работы высотной системы (та же самая формулировка дана в релизе, это единственная причина разворота).

- Согласно пресс-релизу причина возврата самолета - срабатывание индикации неустойчивой работы высотной системы. Когда это происходит, вылетают ли кислородные маски пассажирам?

- По поводу кислородных масок: они были выпущены экипажем. Экипаж действовал согласно существующей инструкции, которая работает в отношении индикации неустойчивой работы высотной системы.

- По сообщениям в соцсетях, часть пассажиров, летевших рейсом вашей авиакомпании, затем приняла решение отказаться от полета. Сколько именно пассажиров отказались лететь при повторном вылете?

- Несколько человек не захотели лететь на резервном воздушном судне, им был сделан полный возврат стоимости перелета.

- Какие меры собирается предпринять авиакомпания, чтобы впредь не допускать подобных инцидентов?

- Сейчас технические службы проделывают все необходимые в таких случаях процедуры. Воздушные суда авиакомпании SCAT всегда проходят все обязательные проверки, а также вылетают на все виды технических осмотров в строго установленные сроки.

Как сообщили в комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию, авиапроисшествие 8 августа не осталось незамеченным: департамент по расследованию происшествий начал проверку всех обстоятельств случившегося.

Напомним, пассажиры авиакомпании SCAT за последнее время все чаще попадают в неприятные ситуации. Так, например, в минувшее воскресенье скатовский рейс Алматы - Анталья был задержан почти на 14 часов. Туристы, планировавшие свой отдых, должны были отправиться на Средиземноморье 6 августа в 10 часов утра, однако самолет вылетел лишь в час ночи 7 августа. Соответственно, наши соотечественники потеряли один день отпуска. А две недели назад, 26 июля, Боинг авиакомпании SCAT создал аварийную ситуацию в аэропорту Стамбула. Самолет уже готовился к вылету в Актау, когда при рулежке задел другой лайнер, принадлежащий Turkish Airlines. В связи с этим пассажиры SCAT были вынуждены покинуть борт и дожидаться в аэропорту прилета резервного борта.