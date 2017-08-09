﻿ В Минздраве не подтвердили информацию о завозе вируса Коксаки в Казахстан

В Минздраве не подтвердили информацию о завозе вируса Коксаки в Казахстан

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В Минздраве не подтвердили информацию о завозе вируса Коксаки в Казахстан

В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали распространяющуюся информацию в СМИ о вирусе Коксаки в Турции, передаёт МИА «Казинформ».

Как сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева в ходе пресс-конференции в Правительстве РК, комитет охраны общественного здоровья осуществляет санитарно-эпидемиологический обзор инфекций, которые циркулируют как вне, так и внутри страны.

«На этапе въезда туристов, мигрантов в страну осуществляется так называемые надзорные мероприятия для выявления инфекции. Информации о завозе вируса Коксаки в Казахстан на данный момент нет. Дополнительная информация будет предоставлена», - сообщила вице-министр здравоохранения РК.

Ранее российские СМИ сообщали о росте числа туристов, заразившихся вирусом Коксаки в Турции. После этого россияне начали обращаться в турфирмы с просьбой отменить забронированные путевки.

Вирус Коксаки - энтеровирус, перед которым особенно уязвимы маленькие дети. Он передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Способен поражать многие органы и ткани человека.

Ранее сообщалось, что казахстанские туристы пострадали от вируса коксаки в Турции. Сообщения о распространении инфекции в последние дни тиражируют российские СМИ со ссылкой на комментарии в сети туристов, отдыхающих в разных регионах Турции. Все они описывают похожие симптомы: высокая температура и обильные высыпания на теле. Официальные власти Турции сообщения об эпидемии не подтверждают.

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