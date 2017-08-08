﻿ ​Кто стал лучшим игроком ФК "Актобе" в июле

Полузащитник Джозеф Нейн стал лучшим игроком ФК "Актобе" в июле 2017, передает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Таковы результаты опроса, проводившегося на официальном сайте клуба и социальных страничках "красно-белых". На официальном интернет-сайте клуба и социальных страничках ФК "Актобе" завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком июля 2017 года в составе нашей команды был признан полузащитник Джозеф Нейн.

Всего в голосовании приняло участие 3120 человек. В итоге третье место занял Душан Савич, собравший 12,6 % голосов (368 голосов). За ставшего вторым защитника и местного воспитанника Багдата Каирова проголосовало 18% респондентов (546 голосов). А победитель опроса и лучший игрок месяца признан болельщиками - Джозеф Нейн, за него отдали голоса 22,7 % от общего числа принявших участие в опросе (667 голосов).