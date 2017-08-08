﻿ Актюбинцы наблюдали лунное затмение

Актюбинцы наблюдали лунное затмение

Автор:
Актюбинцы наблюдали лунное затмение

В ночь с 7 на 8 августа актюбинцы наблюдали лунное затмение, передает "Диапазон".

Затмение лучше всего было видно с 23:22 и до 01:19 в Казахстане и России.

Звезда исчезала с поля зрения примерно на четверть в нижней части диска. Среди пользователей социальных сетей это вызвало большой ажиотаж.

Напомним, последний раз полное затмение наблюдалось шесть лет назад.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
08.08.2017, 10:42
  
Актюбинские выпускники смогут бесплатно получить образование
07.08.2017, 15:57
  
В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины 4
07.08.2017, 09:21
  
​В Актобе будет сильная жара
07.08.2017, 12:10
  
Сегодня ночью казахстанцы смогут увидеть лунное затмение
05.08.2017, 11:55
  
В полицию Актобе доставлены более 100 несовершеннолетних
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинские выпускники смогут бесплатно получить образование
​Кто стал лучшим игроком ФК "Актобе" в июле
Новорожденных оставили без прививок от гепатита В 1
Кто стал лучшим футболистом казахстанской премьер-лиги в июле
Казахстанский депутат найден повешенным
Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой
Сегодня ночью казахстанцы смогут увидеть лунное затмение
​Бездомные со всего Казахстана переезжают в приют Павлодара
​В Актобе будет сильная жара
Казахстанец снял пародию на знаменитую песню Despacito