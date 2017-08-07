﻿ ​Бездомные со всего Казахстана переезжают в приют Павлодара

Люди без определенного места жительства из Караганды, Костаная, Алматы и Астаны добираются до приюта автостопом либо пешком.

Постоянными жителями павлодарского приюта становятся люди без определенного места жительства из Караганды, Костаная, Алматы и Астаны, передает Today.kz со ссылкой на директора адаптационного центра-приюта Серика Нургожина.

Специалисты отмечают, что в этом году в павлодарский приют стали поступать гости со всего Казахстана. С чем это связанно, ответить не могут, лишь предполагают, что люди не могут сидеть на месте.

До Павлодара они добираются либо автостопом, либо пешком.

"Доставляют нам людей с других регионов: Караганды, Костаная, СКО, несколько человек было из Астаны, Акмолинской области. Большая часть - это категория, у которых дух бродяжничества, в летний период перемещаются. У нас они не задерживаются, получают помощь и потом покидают", - рассказал Нургожин.

На данный момент в спецучреждении находятся порядка 60 человек.

По словам работников, летом их услуги не пользуются спросом, так как большинство людей без определенного места жительства в теплое время года предпочитают жить на улице. Остаются лишь те, кто не может передвигаться, а вот зимой доходит до того, что не хватает мест.