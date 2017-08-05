﻿ Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись на домой

Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись на домой

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Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись на домой

Шестеро задержанных ранее в Египте казахстанских студентов вернулись на родину.

"Все шестеро ­молодых ­граждан ­нашей страны ­сегодня ­благополучно ­вернулись из Египта ­на родину. В данный момент они направляются домой к своим родным и близким", - написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков в Facebook.

Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев - учащихся языковых курсов. Спустя некоторое время выяснилось, что студенты были задержаны органами национальной безопасности Египта.

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