﻿ Казахстанским водителям можно снимать полицейских на видео

Казахстанским водителям можно снимать полицейских на видео

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Казахстанским водителям можно снимать полицейских на видео

Возможность видеосъемки закреплена законодательно, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом сегодня на брифинге в правительстве сообщил замглавы МВД РК Ерлан Тургумбаев.

«Я еще больше скажу, в этом году мы внесли изменения в закон о дорожном движении и дали водителям право при конфликтных ситуациях и несогласии с действиями полицейских так же проводить видеосъемку. Это мы внесли в закон, то есть теперь это право любого водителя оспорить действия полицейского. Таким образом, мы идем к тому, чтобы не было злоупотребления со стороны полиции», - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, к концу года все сотрудники дорожной полиции будут оснащены видеорегистраторами.

«Сегодня видеорегистраторы - это обязательное требование. Очень много жалоб поступает на нашу полицию. Часто - о злоупотреблениях и превышении полномочий. До конца этого года мы стопроцентно обеспечим видеорегистраторами дорожно-патрульную полицию. В основном они встречаются с гражданами и налагают административные взыскания. Естественно, возникают спорные вопросы. Каждый водитель пытается оспорить законность действий полицейского. Поэтому видеорегистраторы - это именно тот предмет, который беспристрастно фиксирует действия, как полицейского, так и самого водителя», - добавил заместитель министра.

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