﻿ Кокшетауские врачи прокомментировали ситуацию с брошенной 14 лет назад девочкой

Акмолинское областное управление здравоохранения уверяет, что они не сообщали матери о смерти ребенка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

В Управлении здравоохранения Акмолинской области предоставили документацию, подтверждающую факт родов женщины 1983 года рождения. Она была доставлена 9 октября 2003 года машиной скорой помощи в приемный покой перинатального центра города Кокшетау.

«Согласно документации, сведения записывались со слов женщины, так как у нее отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Через пять минут после доставки роженицы произошел поздний самопроизвольный выкидыш в сроке 26-27 недель живым плодом женского пола весом 930 грамм. В родзале дежурили врач акушер-гинеколог, акушерка, врач-неонатолог. Все врачи в настоящее время продолжают работать в областном перинатальном центре», - отметили в пресс-службе Региональной службе коммуникаций.

После рождения ребенок был переведен в отделение реанимации для проведения интенсивной терапии, затем девочка переведена для дальнейшего выхаживания в отделение патологии новорожденных, где пробыла до 16 февраля 2003 года.

«За время нахождения ребенка в больнице, состоянием девочки никто не интересовался. Сама же женщина выписана домой 11 октября 2003 года. 13 октября проведен повторный патронаж родильницы. Состояние оценивалось, как удовлетворительное», - отметили в пресс-службе ведомства.

7 ноября 2003 года на 29 сутки после рождения, учитывая тот факт, что ребенком никто не интересовался, был составлен акт на брошенную девочку. И 16 февраля 2003 года в стабильном состоянии с весом 4570,0 граммов ребенок был переведен в Щучинский Дом малютки через 125 дней после рождения.

«Факт сообщения о смерти плода не подтверждается медицинской документацией, так как роды произошли в родильном зале в присутствии медицинского персонала, крик у плода был, отметки о смерти плода в истории родов нет. Кроме того, анализ медицинской документации выявил, что женщина не встала на учет по беременности, не обследовалась, не наблюдалась, была студенткой, поздно вызвала машину скорой помощи. Все вышеизложенное в определенной степени может свидетельствовать о незаинтересованности женщины в данной беременности» - прокомментировала исполняющая обязанности руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области Сауле Кисикова.

В свою очередь, в Управлении образования Акмолинской области пояснили, что в период нахождения девочки в детском доме были приняты все меры по розыску матери. Однако, поиск усложнила смена фамилии женщиной. Мать нашли в феврале 2017 года.

«Девочка была передана матери на основании заключения органа опеки от 29 июня 2017 года. В настоящее время ребенок воспитывается в полной семье» - сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов.