﻿ Почти 70 процентов актюбинских семей не прививают детей из-за религии

Почти 70 процентов актюбинских семей не прививают детей из-за религии

Автор:
Почти 70 процентов актюбинских семей не прививают детей из-за религии

На совещании Координационного совета по охране здоровья населения рассмотрели проблемы вакцинации детей, сообщает "Диапазон" со ссылкой на Актобе Акпарат.

Участники обсудили итоги разъяснительной работы среди населения по иммунопрофилактике, а также проблемы, связанные с вопросами вакцинации и пути их решения.

Родители не желают прививать своих детей, по разным причинам и это остается проблемой. Путем разъяснительных работ удалось привить 182 ребенка из 1686 не привитых.

"Основной проблемой в сфере здравоохранения остается отказ от вакцинации. Несмотря на то, что проводится соответствующая работа, результаты низкие," - отметил Ербол Нургалиев, заместитель акима области.

67,7% семей отказываются от вакцинации по религиозным причинам, 20,6% - по личному убеждению, 3,6% называют основной причиной боязнь осложнений.

Во всех медицинских организациях приняты специалисты по работе с отказниками, созданы мобильные группы, проводятся семинары для медицинских работников по работе с такими родителями.

На совещании было отмечено, что необходимо пересмотреть правовые документы, регулирующие взаимоотношения с родителями детей при вакцинации в сторону их ужесточения и ввести в Казахстане обязательную вакцинацию детей.

"Необходимо объяснять населению, что вакцинация делается, прежде всего, для безопасности их здоровья" - отметил Ербол Нургалиев.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.08.2017, 15:56
  
Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе 5
02.08.2017, 15:31
  
​Актюбинские участковые ищут помощников 1
02.08.2017, 15:16
  
В Актобе участковые будут ходить по домам
02.08.2017, 15:06
  
В Актобе перевернулась полицейская машина 1
02.08.2017, 14:35
  
У 62-летней актюбинки украли велосипед
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Головкин: Я хочу нокаутировать "Канело"
Видео со «свадебным» вертолетом изучают в ДВД ЮКО
​Вертолет сопровождал свадебный кортеж в Шымкенте
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе 5
​Актюбинские участковые ищут помощников 1
В Актобе участковые будут ходить по домам
Бутик с религиозной литературой закрыли в аэропорту Астаны
В Казахстане определены даты начала учебного года и каникул
​Казахстанец за 30 секунд победил соперника и стал пятикратным чемпионом мира