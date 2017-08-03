﻿ Видео со «свадебным» вертолетом изучают в ДВД ЮКО

В областной полиции прокомментировали видео со «свадебным» вертолетом, передает ИА «NewTimes.kz».
«На данный момент видео изучается, как будет подробная информация, мы вам сообщим», - прокомментировали в ДВД ЮКО.
Напомним, в Сети появилось видео свадебной гулянки с участием элитных иномарок и вертолета.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.