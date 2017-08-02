﻿ Бутик с религиозной литературой закрыли в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны продавали книги религиозного содержания, передает ИА «NewTimes.kz».
Решением специализированного межрайонного административного суда Астаны владелец торговой точки за нарушения законодательства страны о религиозной деятельности привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях».
«С владельца взыскали штрафа в размере 200 МРП или 454 тыс тенге с приостановлением деятельности отдела «бизнес-литература» торговой точки», - отметили в пресс-службе ДВД на транспорте.
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