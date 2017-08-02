﻿ Бутик с религиозной литературой закрыли в аэропорту Астаны

Решением специализированного межрайонного административного суда Астаны владелец торговой точки за нарушения законодательства страны о религиозной деятельности привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях».

«С владельца взыскали штрафа в размере 200 МРП или 454 тыс тенге с приостановлением деятельности отдела «бизнес-литература» торговой точки», - отметили в пресс-службе ДВД на транспорте.