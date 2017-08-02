﻿ В Казахстане определены даты начала учебного года и каникул

В Казахстане определены даты начала учебного года и каникул

Автор:
В Казахстане определены даты начала учебного года и каникул

Школьникам продлят летние каникулы до 2 сентября из-за выпавшего на 1 сентября праздника.

Приказом «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2017 — 2018 учебного года в организациях среднего образования» началом 2017−2018 учебного года считать 1 сентября 2017 года, передает sputniknews.kz

Занятия которые, выпали на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом соединения содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение. В 2017 году на 1 сентября выпадает первый день мусульманского праздника Курбан Айт.

Каникулы для всех, кроме дошколят, определены на следующие даты: осенние - 30 октября - 5 ноября, зимние - 29 декабря - 7 января, весенние - 21 марта - 2 апреля. В предшкольных классах осенние каникулы продлятся так же, но зимние и весенние будут длиннее. Зимой они отдохнут с 25 декабря - 7 января, весной - 21 марта - 4 апреля.

Так же, ученики предшкольных и первых классов дополнительно отдохнут с 5 по 11 февраля.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.08.2017, 15:56
  
Казахстан направил ноту протеста Египту
01.08.2017, 15:45
  
В Казахстане увеличили количество образовательных грантов
01.08.2017, 11:29
  
Транзит через РФ будет без погранконтроля для жителей приграничных районов​
28.07.2017, 17:50
  
Начало учебного года в РК перенесли на 2 сентября
19.07.2017, 22:22
  
Как строятся дома и дворцы в Актобе 5
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Бутик с религиозной литературой закрыли в аэропорту Астаны
​Казахстанец за 30 секунд победил соперника и стал пятикратным чемпионом мира
​Синоптики в Актюбинской области обещают дождь и ветер
Задержанные в Египте казахстанцы возвращаются домой
В Актобе за один день было выявлено 500 нарушений ПДД 1
С 19 по 24 августа пройдет пересдача ЕНТ и КТ
В Казахстане увеличили количество образовательных грантов
Крупный степной пожар произошел в Актюбинской области 1
​2500 казахстанцев отправятся в августе в хадж 2
В Казахстане зарплату врачей определят по числу "лайков" 4