﻿ ​Казахстанец за 30 секунд победил соперника и стал пятикратным чемпионом мира

​Казахстанец за 30 секунд победил соперника и стал пятикратным чемпионом мира

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​Казахстанец за 30 секунд победил соперника и стал пятикратным чемпионом мира

Спортсмен из Казахстана в финале смог за полминуты одолеть своего соперника.

Казахстанский спортсмен Ерлан Тлеумбетов одним движением руки победил своего оппонента в финале чемпионата мира по комбат джиу-джитсу, став пятикратным чемпионом мира, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ассоциации джиу-джитсу Казахстана.

Соревнования проходили в городе Сплит в Хорватии среди взрослых и молодежи, где собрались спортсмены из 30 стран мира. Честь Казахстана на мировой арене представляли четыре участника: Ерлан Тлеумбетов, Айсадилов Темирлан, Паримбеков Шынгыс и Умитбеков Алишер.

Первое "золото" для своей команды завоевал спортсмен из Алматы Темирлан Айсадилов в весовой категории до 70 килограммов. Следом за ним призерами в своем весе стали Алишер Умитбеков, Шынгыс Паримбеков и Ерлан Тлеумбетов. Последний не только подтвердил звание заслуженного мастера спорта РК за выполнение норматива, но и стал пятикратным чемпионом мира.

Отмечается, что команду на соревнования подготовил и сопровождал заслуженный тренер Казахстана по джиу-джитсу Канат Тлеумбетов. По словам тренера, путь на этот чемпионат мира был тяжелым, но это не помешало казахстанским спортсменам завоевать две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Соперниками казахстанской команды были участники из Ирана, Панамы, Украины, Кубы, Франции и Чехословакии.

Комбат джиу-джитсу - прикладное комплексное боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является искусство реального рукопашного боя в условиях военных действий, штурмовых операций спецподразделений армии и полиции, а также методы отражения агрессии уличной преступности. Характеризуется скоростным боем на поражение, в котором соперник не должен иметь возможности оказать сопротивление, и быть поверженным в течение 3-5 секунд.

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