﻿ ​Синоптики в Актюбинской области обещают дождь и ветер

В Актюбинской и Костанайской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.
Как рассказали синоптики, с прохождением фронтальных разделов местами по Казахстану сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал.
В Актобе 2 августа днем +26..27°, малооблачно, возможен дождь, гроза. Ночью +21..22° ясно, без осадков.
На западе, юго-востоке и северо-востоке Казахстана - погода без осадков.
В Кызылординской, днем в Акмолинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Восточно-Казахстанской области местами возможен град, шквал, днем усилится ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем в отдельных районах возможен град, шквал, ночью и утром местами туман. В Жамбылской, Атырауской, днем в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях ожидается ветер 15-23 м/с.
Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем с пыльной бурей.Днем в Атырауской, местами в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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