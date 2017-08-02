﻿ Задержанные в Египте казахстанцы возвращаются домой

Причины задержания пока не разглашаются.

Шестерых молодых граждан Казахстана доставили в аэропорт Каира для возвращения домой, передает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

"1 августа вечером представители Службы национальной безопасности Египта связались с Посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на Родину. Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное. В ближайшее время они прибудут в Казахстан. Причины задержания шестерых казахстанцев в Египте пока не разглашаются", - пишет Жайнаков.

Отмечается, что по заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания наших граждан будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно.

Напомним, что шестерых пропавших в Египте казахстанских студентов нашли, угрозы их жизни и здоровью нет.Они были задержаны правоохранительными органами Египта и сейчас они находятся на территории этой страны. Студенты перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. Они проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года.