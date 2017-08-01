﻿ В Казахстане увеличили количество образовательных грантов

Объем госзаказа по бакалавриату в 2017 году увеличился на шесть тысяч грантов.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе заседания правительства сообщил о количестве выделенных грантов, а также подвел итоги проведения ЕНТ и комплексного тестирования, передает Today.kz.

"До 10 августа среди лиц, сдавших ЕНТ и КТ, будет проведен конкурс на присуждение образовательных грантов, и все гранты будут распределены. По сравнению с прошлым годом объем госзаказа в бакалавриате в 2017-м выше более чем на шесть тысяч грантов, в магистратуре увеличен на 2,5 тысячи, в докторантуре - в два раза. Кроме того, в этом году впервые могут выделяться гранты местных исполнительных органов ", - сказал Сагадиев.

По его словам, фактически в ЕНТ приняли участие 88,5 тысячи человек, или 95,5 процента от общего числа подавших заявления.

"По итогам ЕНТ средний балл по Казахстану составил 80,5 из 140 возможных. В прошлом году данный показатель был 81 из 125 возможных. Преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74,5 тысячи человек, или 84 процента. Соответственно, не преодолели пороговый уровень 14 тысяч человек, или 15 процентов. За нарушение правил проведения и использования запрещенных предметов с тестирования были удалены 12 человек. В целом все мероприятия прошли у нас спокойно, в штатном режиме. Население спокойно восприняло новый формат Единого национального тестирования", - сообщил Сагадиев.

Министр отметил, что в ЕНТ были использованы около 25 тысяч тестовых заданий, по 199 из них поступили апелляционные заявления, из которых 103 были удовлетворены.

На прохождение комплексного тестирования, по словам Сагадиева, заявления подали 54,5 тысячи человек, а фактически приняли участие 50,5 тысячи, или 92 процента.

"В регионы также были направлены 300 представителей министерства, преодолели пороговый уровень 42 процента, или 21 тысяча подавших заявления. Во время проведения комплексного тестирования за нарушение правил проведения и использования запрещенных предметов с тестирования были удалены 215 человек", - добавил министр образования и науки РК.

Глава МОН подчеркнул, что лица, не сдавшие ЕНТ и КТ, могут повторно сдать тестирование, подав соответствующие заявление до 8 августа.

Он также напомнил, что в случае не преодоления порогового уровня можно, как и в прошлом году, быть условно зачисленным и пройти один семестр на платной основе в высшем учебном заведении.