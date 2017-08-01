﻿ Крупный степной пожар произошел в Актюбинской области

Крупный степной пожар произошел в Актюбинской области

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Крупный степной пожар произошел в Актюбинской области

Около 10 тысяч гектаров степи сгорело в Байганинском районе, сообщает Aktobenews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

О возникновении пожара в Байганинском районе в Жанажолском сельском округе стало известно через космомониторинг. Сухостой загорелся 30 июля в 19.13. На борьбу со стихией отправлено 6 единиц автотехники, 36 пожарных и сельские жители из добровольного противопожарного формирования. Однако, тушение осложнял ветер и жара. Пожар удалось погасить только вечером следующего дня.

«В 90% случаях причиной степного пожара является человеческий фактор. Случайно брошенный окурок часто приводит к крупному пожару и хотя ущерба от степного пожара как такого нет, но это приводит к печальным последствиям для экологии», - сообщила пресс-секретарь ДЧС Актюбинской области Салима Тулегенова.

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