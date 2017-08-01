﻿ Актюбинка отдала дом "Свидетелям Иеговы", лишив внучку наследства

Жительница Актобе Юлия Ярославцева просит власти обратить внимание на деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы". Девушка утверждает, что ее бабушка за месяц до смерти переписала свой дом на прихожан этой церкви.

31-летняя мать-одиночка Юлия Ярославцева уже шестой год скитается с двумя детьми по съемным квартирам, хотя должна была стать единственной наследницей родной бабушки, сообщает "31 канал".

Но родственница предпочла внучке и правнукам чужих людей – она оформила дарственную на дом на одного из последователей религиозного течения "Свидетели Иеговы", утверждает Юлия.

Но об этом женщина узнала только во время похорон.

"Они пообещали бабушке, что после смерти она встретит сына, мужа своего. Она им служила и разрешила выставить меня за дверь", - рассказывает женщина.

По словам Юлии, иеговисты препятствовали ее общению с бабушкой. А ведь когда-то они ее саму агитировали вступить в ряды "Свидетелей Иеговы", уверяет она.

"Она говорила, что некий Бауыржан, квартирант, который на тот момент проживал с ней, из их организации, покупал ей какие-то дорогостоящие препараты, чтобы вылечить ее. Непонятно от чего, потому что бабушка была здоровой, единственное – у нее немножко давление поднималось. От этих препаратов ей было плохо", - утверждает Ярославцева.

В эти выходные в той самой церкви «Свидетелей Иеговы» в Актобе, куда ходила бабушка Юлии, прошел региональный конгресс единомышленников. На него съехались десятки адептов из западных областей страны.

Запретить это течение местные власти не могут – в Казахстане действует свобода вероисповедания, а "Свидетели Иеговы" не запрещены в республике.

Однако в областном управлении по делам религии предполагают, что сами иеговисты нарушают запрет на проповедование в общественных местах и раздают безработным брошюрки с электронным адресом их сайта, да и вообще мало принимают участие в общественной жизни страны.

"Учителя говорят, что детки, чьи родители принадлежат к организации «Свидетели Иеговы», отказываются принимать участие в каких-то мероприятиях, праздниках. Детки отказываются получать подарки. Например, девочки отказывались получать подарки на 8 марта. Отказываются от почитания гимна, госсимволов, атрибутов", – комментирует главный специалист управления по делам религии Актюбинской области Ольга Вороневич.

По некоторым данным, в Казахстане зарегистрировано свыше 17 тысяч последователей "Свидетелей Иеговы".

Что касается Юлии Ярославцевой, для того чтобы оспорить дарственную, ей придется еще доказать родство с бабушкой.

Ведь Юля – внебрачный ребенок и была записана на фамилию матери. Поэтому все ее обращения в полицию и прокуратуру были отклонены. И так шестой год.