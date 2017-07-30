﻿ Кто-то выигрывает тендер и сливает договор, а нам не дают работать, - молодой предприниматель о странностях тендера

Актюбинец Абзал Жакен, ежегодно арендовавший центральный парк для своего бизнеса, рассказывает, что горакимат не дает приступить к работе, отправляя на тендер. Каждый раз участвуя в тендере бизнесмены отмечают повторяющуюся странность с победителем торгов, который выигрывает тендер с завышенными ценами и отказывается от выигрыша.

Абзал Жакен Жакен – 22-летний индивидуальный предприниматель. В парке первого президента он дает на прокат семейные велосипеды, детские машинки. В этом году молодой бизнесмен закупил велосипеды и машинки в Китае на 3 миллиона тенге.

- Я занимаюсь этим делом уже третий год и зарабатываю себе на хлеб. Работа сезонная но рентабельная. В этом году парк передали отделу финансов города. С этого все началось, - переходит Абзал к рассказу о возникшей проблеме. - По этой сфере парк арендуют трое людей, включая меня. Одному дали договор, а мне и еще одному арендатору сказали, что мы должны участвовать в тендере на два места. По какому принципу одному дали договор, а нам двоим не дали и отправили на тендере, непонятно.

По словам Абзала, тендер проходил на сайте gosreestr.kz. Помимо нас, в нем участвовали еще несколько человек.

- Стартовая цена аренды была 7 тысяч тенге в месяц. Первый тендер я выиграл, установив цену в 370 тысяч тенге. Мне позвонили в 19:00 и сказали, чтобы до 11 часов подписали протокол, при этом не уточнили – 11 часов вечера или утра. Поскольку после 7 вечера офис был закрыт и не было технической возможности подписать электронный договор, я решил подписать утром. Но утром, войдя на сайте тендера, я не нашел протокол результатов торгов. Оказалось, что до 11 вечера, и я подписать не успел.

Тендер отменили. 30 июня Абзал Жакен поучаствовал на следующих электронных торгах, предложив примерно ту же сумму, которую ставил на первом тендере (около 400 тысяч). Однако победителем, как указано в протоколах, признан Н.М. Кожахметов, предложив 1 500 000 тенге. То есть именно столько, судя по заявке, готов был платить победитель за аренду парка. Но это было только за одно из двух мест. Еще разыграли торги на второе место.

«По объекту №2 поступило 8 заявок. Победителем признан Н.М. Кожахметов предложенная сумма 1 444 444 тенге. В связи с неподписанием победителями протоколов о результатах торгов электронные торги были отменены» - указано в документах по тендеру.

Молодого предпринимателя удивило, что данное лицо выиграло оба места в парке и не подписало договор.

- Мне показалось странным, что на такой тендер участник предлагает полтора миллиона и отказалось от выигрыша, и это происходило не раз, - замечает Абзал.

18 июля Жакен участвовал в тендере в третий раз. И снова торги выиграл тот самый победитель, вновь предложив более полторы миллиона

«По результатам итогов третьего тендера от 18 июля 2017 года по обьекту №1 поступило 5 заявок. Победителем признан Н.М. Кожахметов, предложенная сумма 1 700 000 тенге. По объекту №2 поступило 6 заявок. Победителем признан Н.М. Кожахметов, предложенная сумма 1 700 000 тенге. В связи с неподписанием победителями протоколов о результатах торгов электронные торги были отменены. Гарантийные взносы в сумме 160 816 тенге перечислены в бюджет» - написано в протоколах третьего тендера.

Тендер снова отменили. Абзал Жакен беспокоится, что на организацию и проведение каждого тендера уходит 20-25 дней, а скоро лето закончится, то есть он не успеет приступить к своей сезонной работе.

- Я зимой закупился на три миллиона тенге. По уши в долгах. Я начинающий бизнесмен, родители оба инвалиды. У меня работают 10 рабочих все они сейчас без работы. Даже нет денег, чтобы всю эту аппарату на газели притащит домой, - опечален молодой предприниматель. - Я писал письмо акиму, обращался в "Атамекен", ходил в отдел финансов акимата. В итоге сложилось ощущение, что молодых предпринимателей поддерживают только на словах, на красивых публикациях. А на деле просто выкидывают за борт. Кто-то выигрывает тендер и сливает договор, а нам, из-за этой ситуации, не дают работать.

Отдел финансов горакимата Актобе по данной ситуации с предпринимателем провел брифинг. При этом многих представителей СМИ туда не пригласили.

- Все участники торгов были заранее извещены о необходимости подписания протокола в день проведения тендера. Информация также размещена на портале госзакупок. В настоящее время проводится работа по проведению повторных торгов, - прокомментировал руководитель отдела финансов Актобе Серик Наби.

Также, в городском акимате пояснили, что из-за не подписания протоколов о результатах торгов уже с другими участниками тендера организатору электронных торгов пришлось выставлять площади на тендер повторно более трех раз.

Как сообщили в горакимате, если победитель в день завершения торгов не подписывает протокол о результатах торгов, веб-портал gosreestr.kzавтоматически отменяет торги. Если победитель подписывает протокол, но отказывается подписывать договор имущественного найма в установленные сроки наймодатель в однодневный срок определяет победителя среди оставшихся участников тендера. Но если число оставшихся участников менее двух, то проводится новый тендер.