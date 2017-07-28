﻿ Экс-чиновник, ставший директором больниц после скандала с 20 000 $, вновь уволен

Экс-чиновник, ставший директором больниц после скандала с 20 000 $, вновь уволен

Автор:
Экс-чиновник, ставший директором больниц после скандала с 20 000 $, вновь уволен

После публикации "Диапазона" о назначении на должность финансового директора скандально известного госслужащего облздрав сообщил, что Алмат Ермагамбетов освобожден от занимаемой должности.

27 июля на сайте и в газете "Диапазон" появилась публикация о назначении на должность финансового директора ГКП «Актюбинский медицинский центр» экс-чиновника облздрава Алмата Ермагамбетова. При этом управление здравоохранения отметило, что Алмат Ермагамбетов был назначен не финансовым директором, а исполняющим обязанности директора по консультативно-диагностическому отделению, хотя руководство «Aktobe medical center» подтвердило, что экс-замглавы облздрава стал финансовым директором.

В круг обязанностей и.о.директора входит разработка вопросов менеджмента и улучшения инвестиционного климата.

На новой должности экс-госслужащий успел поработать несколько дней, начиная с 24 июля, так как в облздраве заявили, что Ермагамбетов освобожден от занимаемой должности.

Напомним, экс-чиновник от здравоохранения Алмат Ермагамбетов отдал 20 тыс. долларов мошеннице (по приговору суда) Ботагоз Биекеновой, чтобы устроить детей в вуз и школу. Она не выполнила обещание, он заявил в полицию, стал потерпевшим в суде. Биекенову осудили, а чиновника после критики акима области уволили. Он подал иск, чтобы восстановиться на работе, и проиграл. На суде адвокат объясняла, что деньги – не взятка, а оплата подготовительных курсов в НИШ.

Теги: , , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.07.2017, 20:19
  
Уволенный из-за $20 000 чиновник стал директором больниц 17
26.07.2017, 21:52
  
Врачи выставили в Интернете фото пациентки и раскрыли её диагноз «бесплодие» 1
26.07.2017, 14:40
  
Первые преподаватели мединститута жили в музее, лекции читали в драмтеатре
26.07.2017, 09:55
  
Жезказганский чиновник получил строгий выговор за езду в пьяном виде 3
19.07.2017, 23:00
  
Если у ребёнка диатез
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Начало учебного года в РК перенесли на 2 сентября
Ленивая туристка вызвала в горы спасательный вертолёт, "потому что устала"
Еще четыре медали завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
С помощью селфи можно будет взять кредит в банке 2
Мобильное приложение по диагностике рака разработал казахстанский врач
В Актобе проверят предприятия, которые могут являться источниками зловония 4
Как пережить жару без вреда для здоровья
В полиции Алматы разъяснили новые нормы по велосипедистам
​«Актобе» упустил победу в Уральске
Египет до сих пор не сообщил о местонахождении задержанных студентов из РК