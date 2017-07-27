﻿ Родственника Мухтара Аблязова могут лишить статуса беженца в Литве

Шалабаев более двух лет разыскивался Интерполом.

Адвокаты, представляющие интересы казахстанского БТА Банка, просят департамент миграции Литвы лишить статуса беженца подозреваемого в отмывании денег гражданина Казахстана Сырыма Шалабаева, родственника экс-главы регулятора Мухтара Аблязова, передает РИА Новости.

Шалабаев более двух лет разыскивался Интерполом. В Литве летом 2015 года его задержали сотрудники литовского отряда быстрого реагирования «Арас». Шурин экс-главы БТА Банка подозревается в том, что он вместе с Аблязовым и другими лицами присвоил имущество на сумму в несколько миллиардов долларов в Казахстане, на Украине, в России. В балтийской республике проживает почти вся семья гражданина Казахстана, которой выдали временный вид на жительство. В Вильнюсе у Шалабаева есть постоянное место проживания. В июле 2016 года апелляционный суд Литвы отказал в выдаче Шалабаева Казахстану и Украине. Судья Сигита Беляускене заявила, что статус беженца защищает Шалабаева от уголовного преследования не только на родине, но и в других странах.

«Пытающийся избежать уголовного преследования за границей в связи с незаконным присвоением сотен миллионов евро и имеющий статус беженца в Литве гражданин Казахстана Сырым Шалабаев может его лишиться. Адвокаты, представляющие интересы в Литве БТА Банка, обращаются в департамент полиции с просьбой о начале проверки информации о возможной потенциальной угрозе Шалабаева для общества и общественного порядка и к департаменту миграции с просьбой об аннулировании статуса беженца», - говорится в сообщении адвокатской конторы.

Как добавили в конторе, «по данным юристов, обращающийся в департамент миграции Литвы Сырым Шалабаев скрыл информацию о том, что пять лет назад по решению Высокого лондонского суда он был осужден на 18 месяцев лишения свободы, однако избежал меры наказания, выехав из Великобритании».

«Обнаружив важные обстоятельства, которые ранее не были упомянуты, в то время когда гражданин Казахстана Шалабаев пытался добиться статуса беженца в Литве, выясненные факты были осознанно скрыты, возникает необходимость вновь оценить статус лица в данной стране. Мы видим правовое основание для аннулирования статуса», - приводятся слова адвоката компании Ilyashev & Partners Романа Марченко, представляющего интересы БТА Банка.