﻿ В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ

В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ

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В Актобе бедность просто била в глаза - польское СМИ

Как сообщает Sports.kz, наши польские коллеги из Przegląd Sportowy вспоминают, что в Казахстане «Легия» уже гостила, но в 2014 году это было в Актобе. Астана же очень развита в отличие от всей остальной страны.

В Актобе современным был только центр города, все остальное выглядело очень убого. Игроки «Легии» видели это собственными глазами, когда в день матча отправились на прогулку. Команду и польских журналистов возил по городу специальный автобус. Когда водитель подъехал к АЗС, то заправился без оплаты и пояснил, что регион настолько богат нефтью, что местные жители получают горючее бесплатно. Но то же самое не относится к другим товарам, и бедность просто била в глаза.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
пиз....нес..."Когда водитель подъехал к АЗС, то заправился без оплаты и пояснил, что регион настолько богат нефтью, что местные жители получают горючее бесплатно. Но то же самое не относится к другим товарам, и бедность просто била в глаза." браво поляки)))
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26.07.2017, 17:41
фото пользователя 1870
1870
А вот он имидж во всей красе... Это акиму на ус...
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26.07.2017, 18:50
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