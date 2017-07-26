﻿ В Актобе ожидается жара до 43 градусов

28-30 июля в Актюбинской области ожидается сильная жара, сообщает "Диапазон" со ссылкой на ДЧС области.

Температура воздуха может подняться до +43 градусов тепла.

Такая же погода по данным синоптиков, будет днем 28-29 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, а 29-30 июля в Костанайской областях ожидается местами очень сильная жара 40-43 градусов.