﻿ ​"Эйр Астана" уволила пилота, в крови которого был обнаружен алкоголь

Авиакомпания также принесла свои извинения пассажирам отменённых из-за возникшего инцидента рейсов.

"Эйр Астана" сообщила о мерах, предпринятых в отношении пилота Султана Нурмаганбетова, в крови которого перед рейсом из Амстердама был обнаружен алкоголь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

24 июля 2017 года, после проведения внутреннего расследования, авиакомпания "Эйр Астана" расторгла трудовой договор со вторым пилотом Airbus A 320/321 Султаном Нурмаганбетовым.

Напомним, что 20 июля второй пилот не прошёл тест на алкоголь в международном аэропорту Амстердама Скипхол, который проводила авиационная полиция Нидерландов . В связи с этим его отстранили от полетов.

Авиакомпания "Эйр Астана" была вынуждена отменить рейсы KC 904 и KC 890 по маршрутам Амстердам-Атырау и Атырау-Алматы 20 июля.

Второй пилот после проведения окончательных экспертиз и уплаты штрафа, в соответствии с европейским законодательством, был освобожден и направлен в Алматы.

"В авиакомпании "Эйр Астана" нулевая терпимость к употреблению алкоголя и наркотических средств летным составом. Проводятся тесты на употребление алкоголя и наркотических средств. Безопасность является нашим основным приоритетом, поэтому в авиакомпании существует культура безопасности, целью которой является информирование вышестоящего руководства и соответствующих служб обо всех рисках в целях предотвращения авиационных происшествий",- говорит директор по производству полетов авиакомпании "Эйр Астана" Игорь Сегедин.

Авиакомпания "Эйр Астана" приносит свои извинения пассажирам отменённых рейсов KC 904 по маршруту Амстердам - Атырау и KC890 Атырау-Алматы и информирует о том, что клиенты авиакомпании могут обратиться за компенсацией.