﻿ Хэштег в поддержку избившего подозреваемого в педофилии сержанта запустили в Сети

Хэштег в поддержку избившего подозреваемого в педофилии сержанта запустили в Сети

Автор:
Хэштег в поддержку избившего подозреваемого в педофилии сержанта запустили в Сети

Пользователи социальной сети Instagram, неравнодушные к судьбе конвоира, который избил подозреваемого в педофилии, запустили хэштег #Сержантправ, передает ИА «NewTimes.kz».

В Instagram появилось видео, на котором девушка записала видеообращение к другим пользователям сети о том, что она запускает флешмоб в защиту сержанта полиции из Сатпаева.

«К сожалению, я не знаю имя этого парня, который поступил в первую очередь как человек, а не как сотрудник полиции. Сержант прав», - говорит она.

В свою очередь пользователи сети подхватили хештег #СержантПрав и активно начали публиковать фото и видеообращения со словами поддержки в адрес сержанта. По словам многих из них, они поступили бы также на месте сержанта. В своих постах люди просят поддержать конвоира и восстановить полицейского в должности.

Напомним, 24 июля стало известно о том, что в Сатпаеве задержан 50-летний мужчина, который обманным путем заманил пятилетнего ребенка к себе в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера.

Позже в сети появилось видео допроса мужчины, на котором один из присутствующих полицейских избил педофила, признавшегося в изнасиловании пятилетней девочки.

Ночью 24 июля стало известно, конвоир был уволен и взят под стражу. В отношении сержанта полиции начато досудебное расследование по статье 362 Уголовного кодекса «Превышение власти или должностных полномочий».

В тот же вечер, один из родственников пострадавшей девочки заявил, что полицейский поступил правильно.

«Этот человек хоть и подозреваемый, но его вина уже доказана. Он сам признался, что надругался над ребенком. Он даже не раскаивается. Заплаканную напуганную девочку нашли в одной из комнат полицейские. Неужели с таким извергом нужно еще церемониться? Он сломал жизнь ребенку. Девочка теперь постоянно плачет, вздрагивает, не разговаривает. Когда такую категорию преступников закон будет карать более сурово?» - недоумевает родственник.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.07.2017, 11:22
  
В Сатпаеве уволили конвоира за избиение педофила 6
24.07.2017, 16:09
  
В Сатпаеве пожилой педофил изнасиловал 5-летнюю девочку
23.07.2017, 10:32
  
5-летнюю девочку оштрафовали за продажу домашнего лимонада 9
22.07.2017, 16:00
  
Заблудившаяся четырехлетняя девочка провела ночь в лесу в Карагандинской области 1
21.07.2017, 11:58
  
7-месячную девочку изолировали от матери, швырявшей ее на пол
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Шымкенте обнаружили скелет предположительно древнего динозавра
В Актобе назвали причину неприятных запахов 8
Очередники на землю в Актобе могут приобрести дома с участком 2
Пропавшие в Египте студенты не были замечены в нетрадиционном вероисповедании
В Египте пропали без вести шестеро казахстанцев - МИД РК
Microsoft отказывается от Paint
Николас Кейдж обратился к казахстанцам 17
ОБЗОР МФУ EPSON EXPRESSION HOME XP-342 3
Николас Кейдж в казахском национальном костюме «взорвал» интернет‍ 1
​Опубликован список обладателей образовательных грантов на обучение в вузах Казахстана
Loading...