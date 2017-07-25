﻿ Николас Кейдж обратился к казахстанцам

Голливудский актер Николас Кейдж, облаченный в казахский чапан, записал видеообращение к жителям Астаны, сообщается на странице Astana.Media в Facebook, передает Sputnik Казахстан.

В публикации в социальной сети отмечается, что, возможно, поклонники актера увидят его в казахстанском проекте. До открытия кинофестиваля "Евразия" обладатель премии "Оскар" встретился с режиссером и продюсером фильма "Алмазный меч" Рустемом Абдрашовым. И как признался актер, ему интересно погрузиться в нашу культуру.

"Конечно, я могу сказать о Казахстане и Астане только самое лучшее. Я люблю этот город. Несмотря на то, что я здесь только 24 часа. Вокруг все гостеприимные, дружелюбные. Я никогда еще не встречал столь теплый прием. Я путешествую по всему миру и теперь буду рекомендовать посетить Астану и Казахстан всем, кого я знаю", - говорит сам Николас Кейдж в видеообращении.

Он добавил, что в Казахстане чудесная еда, необычная архитектура и все, что происходит - восхитительно.

Также отмечается, что Кейдж предложил казахстанским режиссерам идею для нового фильма. По его словам, история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате.