﻿ Специалисты возобновили раскопки городища Актобе-Лаэти в Атырау

Специалисты определили охранную зону древнего поселения, передает ATPress.kz.

Официально это поселение обнаружили профессор Атырауского института нефти и газа, краевед Вячеслав Афанасьев вместе с геологом-нефтяником Сапаром Карымсаковым в начале 60-х годов прошлого столетия. Первые находки позволили датировать городище XIII веком.

После развала СССР научные исследования городища практически прекратились. Последние археологические раскопки проводились в 1993 году и возобновились лишь спустя 19 лет, в 2012 году, силами алматинских и атырауских студентов-историков. За последние же годы все найденные студентами постройки вновь засыпало песком, и территория городища представляет собой голую степь с одинокой табличкой, свидетельствующей о том, что место охраняется государством.

«Неделю назад возобновились раскопки, но продлятся недолго, до августа», - сообщили в Атырауском областном историко-краеведческом музее.

Актобе-Лаэти расположено в двух километрах от пригородного поселка Томарлы, а в нескольких сотнях метрах от его территории растет новый микрорайон «Жұлдыз-3». То есть фактически новостройки областного центра подошли вплотную к городищу, имеющему статус памятника истории и культуры местного значения.

В прошлом году был объявлен тендер на проведение работ по определению охранной зоны городища Актобе-Лаэти, границы ландшафтной зоны и границ регулируемой постройки.

«Эти работы завершены, и проект находится на утверждении в Министерстве культуры и спорта РК, после чего свою резолюцию должны поставить депутаты местного маслихата и только тогда он вступит в законную силу», - рассказал руководитель инспекции по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия Атырауской области Мухамбеткали Кипиев.