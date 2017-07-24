﻿ Специалисты возобновили раскопки городища Актобе-Лаэти в Атырау

Специалисты возобновили раскопки городища Актобе-Лаэти в Атырау

Автор:
Специалисты возобновили раскопки городища Актобе-Лаэти в Атырау

Специалисты определили охранную зону древнего поселения, передает ATPress.kz.

Официально это поселение обнаружили профессор Атырауского института нефти и газа, краевед Вячеслав Афанасьев вместе с геологом-нефтяником Сапаром Карымсаковым в начале 60-х годов прошлого столетия. Первые находки позволили датировать городище XIII веком.

После развала СССР научные исследования городища практически прекратились. Последние археологические раскопки проводились в 1993 году и возобновились лишь спустя 19 лет, в 2012 году, силами алматинских и атырауских студентов-историков. За последние же годы все найденные студентами постройки вновь засыпало песком, и территория городища представляет собой голую степь с одинокой табличкой, свидетельствующей о том, что место охраняется государством.

«Неделю назад возобновились раскопки, но продлятся недолго, до августа», - сообщили в Атырауском областном историко-краеведческом музее.

Актобе-Лаэти расположено в двух километрах от пригородного поселка Томарлы, а в нескольких сотнях метрах от его территории растет новый микрорайон «Жұлдыз-3». То есть фактически новостройки областного центра подошли вплотную к городищу, имеющему статус памятника истории и культуры местного значения.

В прошлом году был объявлен тендер на проведение работ по определению охранной зоны городища Актобе-Лаэти, границы ландшафтной зоны и границ регулируемой постройки.

«Эти работы завершены, и проект находится на утверждении в Министерстве культуры и спорта РК, после чего свою резолюцию должны поставить депутаты местного маслихата и только тогда он вступит в законную силу», - рассказал руководитель инспекции по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия Атырауской области Мухамбеткали Кипиев.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.07.2017, 10:03
  
В Атырау скончалась 25-летняя роженица
13.07.2017, 17:02
  
В Атырау закрывается детский дом, все дети в семьях 3
21.06.2017, 10:49
  
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Атырау обвиняется в ее изнасиловании 7
20.06.2017, 12:25
  
​В смерти восьмилетней девочки в Атырау подозревают соседа
19.06.2017, 16:55
  
Пропавшую из детского лагеря первоклассницу в Атырау нашли мертвой
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Опубликован список обладателей образовательных грантов на обучение в вузах Казахстана
Казахстанские геймеры выиграли $500 тыс на турнире в Кракове
Актюбинская область в пятерке самых загрязненных в Казахстане 5
Как купить квартиру в Беларуси?
Сильная жара ожидается в пяти областях Казахстана
"Актобе" - "Кайсар" 1:1. Красно-белые до сих пор в зоне вылета
Казахстанский экипаж стал победителем ралли "Шелковый путь"
9 человек пострадали в крупном ДТП в Алматы
Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию 1
Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино
Loading...