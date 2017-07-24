﻿ Сильная жара ожидается в пяти областях Казахстана

Сильная жара ожидается в пяти областях Казахстана

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Сильная жара ожидается в пяти областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана в связи с сильной жарой, сообщает РГП «Казгидромет».

«Днем 25-29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40−42 градусов.

Днем 25-29 июля в Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара 45 градусов.

Днем 26-30 июля Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается очень сильная жара 40−43 градусов", - сообщают синоптики.

В Актобе 25-26 июля температура воздуха составит 28-30 градусов.

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