﻿ "Актобе" - "Кайсар" 1:1. Красно-белые до сих пор в зоне вылета

"Актобе" - "Кайсар". 72-я минута. Вышедший на замену сербский легионер Марко Обрадович сравнял счет. //Фото Владимира Зобенко.

В 21 туре казахстанской премьер-лиги "Актобе" сыграл вничью с кызылординским "Кайсаром". После первого тайма красно-белые и вовсе проигрывали, во втором тайме отыгрались, но вырвать победу не смогли, сообщает "Диапазон".

Перед началом игры зрители поприветствовали легендарных игроков "Актобе" Сергея Курнаева и Сергея Рогачева. Также запустили акцию поддержки игроку минифутбольного "Актобе" Эрику Данило, у которого обнаружен рак.

Что касается матча, то на матч против "волков" Актобе вышел с защитной линией в лице Айтбаева, Колчака и Порье. В атаке – полузащитники Валиуллин, Муарем и Савич, а также нападающий Зенькович.

Обе команды начали игру без раскачки. На 9-й минуте голкипер «Актобе» Сидельников вышел за пределы штрафной, оставив ворота, и заметив это, игрок «Кайсара» Тохтар Жангылышбай бил издали в пустые ворота, но не попал. На 17-й минуте гости провели контратаку правым флангом. Темнокожий легионер «волков» Камара беспрепятственно пробежал на половине поля хозяев и отдал снаряд Жангылышбаю. Тохтар тонким пасом между Айтбаевым и Колчаком вывел Камару один на один с Сидельниковым. Сделав секундную паузу. Камара катнул мяч в противоход вратарю – 0:1. Опекавший Камару защитник Порье, опасаясь нарушить правила в штрафной, упорно отобрать мяч не пытался. На кураже гости попытались закрепить успех. Жангылышбай снова решился на дальний выстрел, на этот раз даже попал в створ ворот, однако Сидельников отбил могучий удар Тохтара.

Актюбинцы атаковали левым флангом, в основном через Валиуллина. Одна из таких атак в первом тайме завершился дальним неточным выстрелом Джозефа Нейна. На перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу «Кайсара».

В самом начале второго тайма кызылординцы могли удвоить преимущество. И после хорошего стандарта (навеса в штрафную) мяч оказался в сетке, но арбитр зафиксировал офсайд. Вскоре капитан «волков» Максат Байжанов со штрафного едва не положил снаряд в дальнюю «девятку», но не попал в створ. У хозяев поля был прекрасный момент у Игоря Зеньковича, который, выйдя на ударную позицию, низом пробил мимо ворот. Почти тут же Игорь получил еще один шанс забить после навеса в штрафную гостей, но на этот раз пробил выше ворот, и на этот раз бил головой.

Вскоре рулевой «Актобе» Владимир Муханов сделал замену. Вместо ошибавшегося периодически французского защитника Порье на поле вышел еще один новичок Марко Обрадович. Именно Марко стал героем актюбинцев в этом матче, первым подоспев на добивание после того, как вратарь «Кайсара» отразил мощный удар Шимковича. 1:1. В голевом эпизоде Шимковичу подыграл изящно Зенькович.

В оставшееся время актюбинцы, гонимые болельщиками, насели на ворота гостей. Самый опасный момент был после прострела с левого фланга. Мяч пролетел вдоль ворот «волков», но никто из красно-белых до мяча не дотянулся. В итоге 1:1. "Актобе" с 17 баллами остается на предпоследнем месте турнирной таблицы чемпионата, то есть команда все еще пребывает в зоне вылета.