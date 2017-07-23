﻿ 9 человек пострадали в крупном ДТП в Алматы

Одну из машин пришлось разрезать гидравлическими ножницами, чтобы помочь выйти пострадавшим.

В Алматы в серьезном ДТП столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Accent, передает Zakon.kz.

Со слов очевидцев, Toyota двигалась в западном направлении по Богенбай батыра, а Hyundai - в северном направлении по Фурманова. Водитель Land Cruiser на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора.

Столкновения с Hyundai избежать не удалось. После удара внедорожник въехал дерево, а Hyundai по инерции въехал в припаркованный ГАЗель.

На место приехало несколько карет скорой помощи и сотрудники ЧС. Одну из машин пришлось разрезать гидравлическими ножницами, чтобы помочь выйти пострадавшим.

Пострадали 9 человек, водителя Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии. Не исключено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все подробности ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.