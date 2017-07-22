﻿ Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию

Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию

Автор:
Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию

На своей странице в социальной сети Facebook гражданские патрульные объявили, что начинают отработку по нарушениям общественного транспорта, передает Sputnik Казахстан.

"Мы устали смотреть, как водители автобусов и троллейбусов с молчаливого позволения полиции нарушают все возможные правила и подвергают опасности как пассажиров, так и других участников движения", — написали активисты.

Терпению их пришел конец после резонансного ДТП в Алматы, когда водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора и снес BMW.

"Не будьте равнодушными, — предупреждают гражданские патрульные. — На пути такого лихача, опьяненного безнаказанностью, можете быть вы или ваши близкие".

При этом активисты предлагают всем казахстанцам принять участие, а кто не имеет возможности отправлять видео нарушения ПДД полицейским самостоятельно, могут воспользоваться страничкой патрульных в Facebook.

Обязательные условия для видеороликов: они должны быть опубликованы на сайте youtube.com (в группе публикуется ссылка на видео); на видео должен быть четко виден номер автобуса, а также дата и время. В описании к видео на Youtube нужно указать город и точный адрес нарушения. Номера статей писать вовсе не обязательно, достаточно описать все простыми словами. Кроме того желательно, чтобы в кадр попал узнаваемый объект или указатель улиц.

"Те, у кого есть ЭЦП и возможность самостоятельной отправки, просим поддержать нас и тоже отправлять видео с нарушениями в полицию", — написали в последних строчках своего поста активисты.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
19.07.2017, 22:41
  
На улицы города выехали 20 новых автобусов 4
17.07.2017, 14:52
  
Аким Семея два часа ездил в общественном транспорте, слушая недовольных пассажиров
27.06.2017, 18:32
  
Дорожники и полиция изучат, где не хватает знаков и остановок 13
23.06.2017, 11:07
  
Cпецгруппа МВД расследует крупное ДТП с автобусом в Актюбинской области
14.06.2017, 21:11
  
​Автопарк заплатит 3 миллиона за погибшего под колесами автобуса пешехода 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
"Актобе" - "Кайсар" 1:1. Красно-белые до сих пор в зоне вылета
Казахстанский экипаж стал победителем ралли "Шелковый путь"
9 человек пострадали в крупном ДТП в Алматы
Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино
Казахстанцы не хотят прерывать отдых из-за землетрясения в Турции
Звезда Голливуда пожертвует средства на благотворительность в Казахстане
Рейс "Эйр Астана" отменен из-за алкоголя в крови второго пилота
Казахстанские туристы просят забрать их из Турции из-за землетрясений
Жители Караганды добились отмены вырубки деревьев в парке 1
Экс-главу ФК "Актобе" Дмитрия Васильева освободили из колонии 9
Loading...