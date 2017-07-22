﻿ Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию

На своей странице в социальной сети Facebook гражданские патрульные объявили, что начинают отработку по нарушениям общественного транспорта, передает Sputnik Казахстан.



"Мы устали смотреть, как водители автобусов и троллейбусов с молчаливого позволения полиции нарушают все возможные правила и подвергают опасности как пассажиров, так и других участников движения", — написали активисты.

Терпению их пришел конец после резонансного ДТП в Алматы, когда водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора и снес BMW.



"Не будьте равнодушными, — предупреждают гражданские патрульные. — На пути такого лихача, опьяненного безнаказанностью, можете быть вы или ваши близкие".



При этом активисты предлагают всем казахстанцам принять участие, а кто не имеет возможности отправлять видео нарушения ПДД полицейским самостоятельно, могут воспользоваться страничкой патрульных в Facebook.

Обязательные условия для видеороликов: они должны быть опубликованы на сайте youtube.com (в группе публикуется ссылка на видео); на видео должен быть четко виден номер автобуса, а также дата и время. В описании к видео на Youtube нужно указать город и точный адрес нарушения. Номера статей писать вовсе не обязательно, достаточно описать все простыми словами. Кроме того желательно, чтобы в кадр попал узнаваемый объект или указатель улиц.



"Те, у кого есть ЭЦП и возможность самостоятельной отправки, просим поддержать нас и тоже отправлять видео с нарушениями в полицию", — написали в последних строчках своего поста активисты.