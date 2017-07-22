﻿ Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино

Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино

Автор:
Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино

© Sputnik / Болат Шайхинов

Известный американский актер Николас Кейдж ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, посвященной XIII кинофестивалю «Евразия», передает МИА «Казинформ».

«Я бы с удовольствием поучаствовал в каком-нибудь кинопроекте на территории Казахстана», - сказал актер.

Мэтр голливудского кино высоко оценил внешний вид столицы Казахстана.

«Я наслаждался архитектурой вашей столицы, она выглядит здорово. То, что я увидел, напомнило мне старый черно-белый фильм, в котором описывалось будущее», - отметил он.

В данный момент актер задействован в новом проекте, который, по его словам, не обладает большим бюджетом.

«Нет никакого способа контролировать машину кинематографа. Я начинал свою карьеру в качестве актера независимого кино.

Сейчас я работаю над фильмом «Мэнди» с новым режиссером Косматосом, это новое кино. Мне нравится концентрироваться на более малобюджетных фильмах, но обладающих интересным подходом к кинематографу в целом», - подчеркнул Кейдж.

Легенда кино также рассказал о наиболее близком для него персонаже, которого ему приходилось играть.

«Мне нравятся критичные, разнообразные роли. Три-четыре года назад я снимался в фильме «Джо», этот тот персонаж, с которым я себя ассоциирую, и который мне наиболее близок», - сказал он.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.07.2017, 17:38
  
​В Актобе пройдет бардовский фестиваль 3
16.07.2017, 13:34
  
Скончался Владимир Толоконников 4
12.07.2017, 15:57
  
Запахи актюбинского детства, или Экскурсия по дому культуры железнодорожников
12.07.2017, 15:18
  
Звезды Голливуда приедут на кинофестиваль в Астану
11.07.2017, 14:22
  
В честь Димаша в Китае выпустят самолет 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
"Актобе" - "Кайсар" 1:1. Красно-белые до сих пор в зоне вылета
Казахстанский экипаж стал победителем ралли "Шелковый путь"
9 человек пострадали в крупном ДТП в Алматы
Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию
Казахстанцы не хотят прерывать отдых из-за землетрясения в Турции
Звезда Голливуда пожертвует средства на благотворительность в Казахстане
Рейс "Эйр Астана" отменен из-за алкоголя в крови второго пилота
Казахстанские туристы просят забрать их из Турции из-за землетрясений
Жители Караганды добились отмены вырубки деревьев в парке 1
Экс-главу ФК "Актобе" Дмитрия Васильева освободили из колонии 9
Loading...