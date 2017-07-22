﻿ Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино

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Известный американский актер Николас Кейдж ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, посвященной XIII кинофестивалю «Евразия», передает МИА «Казинформ».
«Я бы с удовольствием поучаствовал в каком-нибудь кинопроекте на территории Казахстана», - сказал актер.
Мэтр голливудского кино высоко оценил внешний вид столицы Казахстана.
«Я наслаждался архитектурой вашей столицы, она выглядит здорово. То, что я увидел, напомнило мне старый черно-белый фильм, в котором описывалось будущее», - отметил он.
В данный момент актер задействован в новом проекте, который, по его словам, не обладает большим бюджетом.
«Нет никакого способа контролировать машину кинематографа. Я начинал свою карьеру в качестве актера независимого кино.
Сейчас я работаю над фильмом «Мэнди» с новым режиссером Косматосом, это новое кино. Мне нравится концентрироваться на более малобюджетных фильмах, но обладающих интересным подходом к кинематографу в целом», - подчеркнул Кейдж.
Легенда кино также рассказал о наиболее близком для него персонаже, которого ему приходилось играть.
«Мне нравятся критичные, разнообразные роли. Три-четыре года назад я снимался в фильме «Джо», этот тот персонаж, с которым я себя ассоциирую, и который мне наиболее близок», - сказал он.
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