﻿ Звезда Голливуда пожертвует средства на благотворительность в Казахстане

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Американский актер Эдриен Броуди заявил о своем желании оказать финансовую помощь благотворительной организации в Казахстане, сообщает Sputnik.

Обладатель премий "Оскар" и "Сезар" находится в столице Казахстана в качестве почетного гостя международного кинофестиваля "Евразия".



"Как некоторые из вас знают, я не только принадлежу миру кинематографа, но и искусства. Я влюблен глубоко в свободу создания, и я рисую с ранних лет. Для меня это больше, чем просто рисование картин. Это свобода творчества, автономия души и творчества. То, что я принадлежу к двум этим мирам, способствует тому, что у меня очень много возможности помогать филантропическим, благотворительным организациям. Сегодня я хотел бы сделать объявление о том, что хочу пожертвовать организации, занимающейся благотворительно в Казахстане", — сказал Эдриен Броуди



Эдриен Броуди добавил, что позже свяжется с заинтересованными в его предложении руководителями организаций и обсудит проект. Почетный гость не уточнил о сумме пожертвования.

Американский актер и ранее не раз становился спонсором организаций по всему миру, занимающихся поддержкой людей с ВИЧ, детей, а также других уязвимых слоев населения.



В Астану американский актер приехал 21 июля, но уже успел посетить несколько культурных мероприятий, в числе которых — прослушивание 8-ой симфонии Малера в театре Астана Опера, а также экскурсия по выставке ЭКСПО.



Эдриен Броуди является обладателем заветной для большинства актеров мира кинонаграды "Оскар". Поставить на личную полку достижений золотую статуэтку Броуди удалось в 2003 году за мастерски сыгранную роль польско-еврейского музыканта в фильме "Пианист". Несмотря на то, что международная популярность к нему пришла после роли Владислава Шпильмана, актер радует телезрителей разнообразными амплуа. Среди избранной фильмографии актера и продюсера психологический триллер "Эксперимент" от режиссера Пола Шоуринга, творение Вуди Аллена "Полночь в Париже", "Отель Гранд Будапешт" Уэса Андерсона.