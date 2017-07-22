﻿ Рейс "Эйр Астана" отменен из-за алкоголя в крови второго пилота

Рейс авиакомпании «Эйр Астана» KC 904/890 Амстердам-Атырау-Алматы отменен из-за наличия алкоголя в крови второго пилота, сообщает Kapital.kz со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям компании.

«Авиакомпания «Эйр Астана» с сожалением сообщает, что 20 июля 2017 года второй пилот воздушного судна не прошел тест на наличие алкоголя в крови в аэропорту Амстердама. В данный момент проводится внутреннее расследование инцидента. Мы считает такое поведение непозволительным и примем меры в отношении сотрудника после получения результатов расследования. Приносим свои извинения пассажирам отменённого рейса за причинённые неудобства», — указывается в распространенном сообщении.



Авиакомпания «Эйр Астана» была зарегистрирована в 2001 году. Компания сертифицирована Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) на выполнение технического обслуживания воздушных судов по требованиям директивы 145. На сегодняшний день авиапарк «Эйр Астаны» состоит из 31 самолетов западного производства, их средний эксплуатационный возраст составляет 7,94 лет. Маршрутная сеть включает более 60 внутренних и международных рейсов. С осени 2005 года авиакомпанию «Эйр Астана» возглавляет Питер Фостер.