﻿ Димаш Кудайберген получил премию MTV Music awards

Димаш Кудайберген получил премию MTV Music awards

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Димаш Кудайберген получил премию MTV Music awards

Казахстанский певец Димаш Кудайберген получил премию MTV Music awards. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его друг и продюсер Алпамыс Шаримов.

Алпамыс Шаримов у себя на странице опубликовал фотографию Димаша, которая удя по всему была сделана во время вручения награды.

«Большая награда, второй день подряд! Впервые самой большой наградой MTV Music awards был удостоен казах! Это История! Поздравляю!», - написал у себя на страниц Алпамыс.

Напомним, ранее он сообщал СМИ, что Димаш отправится в «Гуанчжоу, где пройдет MTV Music Awards Asia в качестве претендента на премию в номинации «Самый популярный зарубежный певец Азии».

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