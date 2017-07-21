﻿ Сбежавшего из войсковой части в Актау солдата-срочника нашли в Атырау

Разыскиваемого 20-летнего солдата-срочника Сергея Пыхалова задержали в Атырау вечером 20 июля. Об этом сообщили в войсковой части 6656, передает lada.kz.
Самовольно покинувшего службу 12 июля солдата-срочника удалось разыскать лишь на восьмой день. Его задержала военная полиция.
Напомним, Сергея Пыхалова призвали в армию в 2017 году из Карагандинской области. Солдат служил в войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау.
Сергей сбежал из актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование. Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорты и на вокзалы.
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