﻿ Сбежавшего из войсковой части в Актау солдата-срочника нашли в Атырау

Сбежавшего из войсковой части в Актау солдата-срочника нашли в Атырау

Автор:
Сбежавшего из войсковой части в Актау солдата-срочника нашли в Атырау

Разыскиваемого 20-летнего солдата-срочника Сергея Пыхалова задержали в Атырау вечером 20 июля. Об этом сообщили в войсковой части 6656, передает lada.kz.

Самовольно покинувшего службу 12 июля солдата-срочника удалось разыскать лишь на восьмой день. Его задержала военная полиция.

Напомним, Сергея Пыхалова призвали в армию в 2017 году из Карагандинской области. Солдат служил в войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау.

Сергей сбежал из актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование. Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорты и на вокзалы.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.07.2017, 12:46
  
В Актау из воинской части сбежал солдат-срочник 1
09.07.2017, 15:40
  
Трамп тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
05.07.2017, 14:32
  
​В Казахстане завершен весенний призыв
26.06.2017, 09:54
  
В США поймали заключенного спустя 32 года после побега 1
25.06.2017, 13:27
  
19-летний солдат-срочник сбежал из войсковой части в Мангистау 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Эх Пыхалов.... 
Ответить
21.07.2017, 14:10
Последние новости раздела
"Актобе" - "Кайсар" 1:1. Красно-белые до сих пор в зоне вылета
Казахстанский экипаж стал победителем ралли "Шелковый путь"
9 человек пострадали в крупном ДТП в Алматы
Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию
Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино
Казахстанцы не хотят прерывать отдых из-за землетрясения в Турции
Звезда Голливуда пожертвует средства на благотворительность в Казахстане
Рейс "Эйр Астана" отменен из-за алкоголя в крови второго пилота
Казахстанские туристы просят забрать их из Турции из-за землетрясений
Жители Караганды добились отмены вырубки деревьев в парке 1
Loading...