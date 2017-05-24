​Владимир Муханов снова возглавил «Актобе»

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​Владимир Муханов снова возглавил «Актобе»

Он пообещал вернуть команде былую славу. Пока же «Актобе» занимает последнее место в турнирной таблице.

Официально прессе и болельщикам об этом сообщил глава области Бердыбек Сапарбаев 24 мая. Аким отметил, что уволенный тренер Игорь Рахаев не выполнил поставленных задач. Недоволен Сапарбаев и игрой легионеров, команда скатилась до последнего места в турнирной таблице. Легендарный тренер красно-белых Владимир Муханова поблагодарил акима и болельщиков за возможность вновь работать в Актобе. Он не стал обещать призового места в этом сезоне и отметил, что главная задача – вернуть команде лицо, заполнить трибуны болельщиками.

- У «Актобе» есть славная история и те, кто попадает в команду, должны ценить это. У меня никогда не было в команде группировок – была семья. Радовались каждой игре, каждой тренировке, приходили и отдавали все лучшее, негатив оставляли за полем, - обратился Владимир Васильевич Муханов к футболистам.

В свою очередь Сапарбаев обещал, что проблем с финансированием клуба не будет. Будут и премии, если будет результат. До конца сезона у команды осталось 10 игр. В ближайшем трансферном окне команду будут усилять.

Более подробно о ситуации в клубе, об игре легионеров и о задачах перед руководством красно-белых читайте в свежем номере «Диапазона».

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