Когда появится холодная вода в домах актюбинцев​

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Когда появится холодная вода в домах актюбинцев​

В АО "Акбулак" сообщили, что холодной воды не будет до 6 часов утра 25 мая.

"Планировалось отключить воду в 6.00 утра 24 мая. Но во время подготовительных работ возникли непредвиденные обстоятельства и воду отключили вечером 23 мая. Сети изношены, десятками лет работы, которые проводятся сейчас, ждали своей очереди. У потребителей была возможность сделать запас воды. Работы проводятся для улучшения качества получаемых потребителями услуг. Специалисты работали всю ночь и продолжают сейчас, чтобы как можно скорее вернуть комфорт нашим абонентам", - сообщили в пресс-службе АО "Акбулак".

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