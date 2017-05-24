Избившие в Астане главного судью Fight Nights российские бойцы оштрафованы

На фото братья Хирамагомедовы

Бойцы Гаджимурад и Гамзат Хирамагомедовы оштрафованы на сумму более 20 тысяч тенге за избиение вице-президента Союза ММА России, главного судьи прошедшего в Астане турнира Fight Nights Радмира Габдуллина, передает ТАСС.

Как сообщила руководитель пресс-службы ДВД Астаны Софья Кылышбекова, потерпевший писать заявление на Хирамагомедовых отказался.

«Был вызов, потерпевший отказался писать заявление. Тем не менее, был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства административного кодекса Республики Казахстан. Каждому было вынесено административное наказание в виде штрафа более 20 тысяч тенге», - сказала Кылышбекова.

Напомним, боец смешанных единоборств (ММА) Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights.

После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом поединка и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом. В ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.

Глава бойцовского клуба «Крепость» Магомед Кадиев сообщил, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилету в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко взял ситуацию с вице-президентом организации под личный контроль.

«Инцидент, который произошел в Астане, нельзя оставить без внимания. Поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным. Их действия, выполненные исподтишка, недостойны спортсменов, представляющих Родину на международных аренах», - заявил Емельяненко.